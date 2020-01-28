Тренер китайских хоккеистов: ребят дергают и постоянно проверяют на коронавирус
В понедельник, 27 января, хоккейный клуб «Рязань» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ начал домашнюю серию, в которой ему предстоит встретиться с тремя китайскими командами.
Первым в город не Оке пожаловал клуб «Ценг Тоу». Все шайбы в игре были забиты в первом периоде. Сначала в составе хозяев в равных составах удачно на добивании сыграл Артем Кокшаров. Затем клуб из Поднебесной также на добивании, но в большинстве, счет сравнял (Алексей Рыжих). А под занавес первого периода свое большинство использовали уже рязанцы (Георгий Сергеенко). Итог 2:1 в пользу ХК «Рязань».
На послематчевой пресс-конференции «Комсомольская правда» поинтересовалась у наставника «Цент Тоу» Игоря Аверкина, сказывается ли на игре его команды ситуация с опасным коронавирусом, погубившим в Китае уже почти сто человек.
- Честно говоря не знаю, ребят дергают проверяют, - рассказал Игорь Сергеевич. – Никого в команде больных нет, признаков заболевания нет. Но дергают постоянно, видимо, обстановка действительно серьезная.
ХК "Рязань" в атаке. Третий период.
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Никаких особых мер предосторожности пока предпринимать не планируется (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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