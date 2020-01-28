2020-01-28T02:14:08+03:00
Спорт

Тренер китайских хоккеистов: ребят дергают и постоянно проверяют на коронавирус

На этой неделе в Рязань пожалуют в гости сразу три клуба из Поднебесной. Над безопасностью зоровья рязанцев строго стоит Роспотребнадзор
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В основном в составе "Ценг Тоу" русские легионеры, но есть и несколько китайских игроков.В основном в составе "Ценг Тоу" русские легионеры, но есть и несколько китайских игроков.
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В понедельник, 27 января, хоккейный клуб «Рязань» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ начал домашнюю серию, в которой ему предстоит встретиться с тремя китайскими командами.

Первым в город не Оке пожаловал клуб «Ценг Тоу». Все шайбы в игре были забиты в первом периоде. Сначала в составе хозяев в равных составах удачно на добивании сыграл Артем Кокшаров. Затем клуб из Поднебесной также на добивании, но в большинстве, счет сравнял (Алексей Рыжих). А под занавес первого периода свое большинство использовали уже рязанцы (Георгий Сергеенко). Итог 2:1 в пользу ХК «Рязань».

На послематчевой пресс-конференции «Комсомольская правда» поинтересовалась у наставника «Цент Тоу» Игоря Аверкина, сказывается ли на игре его команды ситуация с опасным коронавирусом, погубившим в Китае уже почти сто человек.

- Честно говоря не знаю, ребят дергают проверяют, - рассказал Игорь Сергеевич. – Никого в команде больных нет, признаков заболевания нет. Но дергают постоянно, видимо, обстановка действительно серьезная.

ХК "Рязань" в атаке. Третий период.

ХК "Рязань" в атаке. Третий период.

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Никаких особых мер предосторожности пока предпринимать не планируется (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Тренер китайских хоккеистов: ребят дергают и постоянно проверяют на коронавирус
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