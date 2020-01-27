На неделе в Рязань приедут три клуба из Китая, где бушует коронавирус
На этой неделе Рязань в рамках регулярного чемпионата ВХЛ посетят три команды из Китая. В понедельник (27 января) ХК «Рязань» сыграет с «Чэн Тоу», в среду (29 января) – с КРС-БСУ, в пятницу (31 января) – ОЭРДЖИ.
Из-за бушующего в Китае коронавируса, жертвами которого стали уже почти сто человек, руководство Высшей хоккейной лиги приняло решение, что клубы из Поднебесной домашний матчи проведут в России. Вместе с тем выездное турне (расписание и посещение) для клубов останутся без изменений.
Девушки из группы поддержки ХК «Рязань» сообщили, что никакого особо инструктажа перед серией не проводилось. А в региональном министерстве здравоохранения сказали, что за развитием ситуации с заболеванием следит управление Роспотребнадзора по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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