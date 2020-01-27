2020-01-27T17:50:56+03:00
Общество

Рязанский общественный транспорт пройдет срочную дезинфекцию

К руководителя автотранспортных предприятий с соответствующими рекомендациями обратился региональный минтранс
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП-Рязань".Фото: Архив "КП-Рязань".
Изменить размер текста:

Рязанский минтранс рекомендовал руководителям автотранспортных предприятий ежедневно проводить санитарную очистку пассажирского транспорта с применением дезинфицирующих средств.

«Необходимо проводить и патрульную уборку салонов на конечных остановках с обязательным проветриванием», — говорится в сообщении.

К таким рекомендательным мерам руководство министерства транспорта пришло из-за роста сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Кстати, на этой неделе Рязань в рамках регулярного чемпионата ВХЛ посетят три команды из Китая. В понедельник (27 января) ХК «Рязань» сыграет с «Чэн Тоу», в среду (29 января) – с КРС-БСУ, в пятницу (31 января) – ОЭРДЖИ.

Из-за бушующего в Китае коронавируса, жертвами которого стали уже почти сто человек, руководство Высшей хоккейной лиги приняло решение, что клубы из Поднебесной домашний матчи проведут в России (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи рязанского СК провели Урок мужества для воспитанников Рыбновского интерната
Появилось видео, как машина без водителя влетела в музей Солженицына
Губернатор Николай Любимов вручил блокадникам медали в честь 75-летия Победы
На рязанской дороге москвичи испортили «треногу» и попытались откупиться
Рязанский общественный транспорт пройдет срочную дезинфекцию
В Рязани в годовщину снятия блокады умерла блокадница
В Рязани автомобиль без водителя врезался в здание музея Солженицына
Нас осталось 112: в Рязани отдали дань подвигу Северной столицы
Рязанцам предложили подарить друзьям кино
«Эко-Пронск» присылает потребителям счета на давно умерших родных
На неделе в Рязань приедут три клуба из Китая, где бушует коронавирус
«Мармакс» рассказал про систему «Теплый пол»
В минздраве прокомментировали ситуацию вокруг скандала в рязанском травмпункте
Рязанец на глазах дочери устроил скандал в травмпункте
Компания VELLCOM group рассказала о высокопрочном бетоне
Администрация Рязани: Все автобусы №20 исправно работают на линии
В центр детского творчества в Рязани ввалился пьяный
Под утро в Ряжском районе случился пожар с двумя погибшими
У «Рязанской автоколонны 1310» объявился еще один кредитор