Рязанский общественный транспорт пройдет срочную дезинфекцию
Рязанский минтранс рекомендовал руководителям автотранспортных предприятий ежедневно проводить санитарную очистку пассажирского транспорта с применением дезинфицирующих средств.
«Необходимо проводить и патрульную уборку салонов на конечных остановках с обязательным проветриванием», — говорится в сообщении.
К таким рекомендательным мерам руководство министерства транспорта пришло из-за роста сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Кстати, на этой неделе Рязань в рамках регулярного чемпионата ВХЛ посетят три команды из Китая. В понедельник (27 января) ХК «Рязань» сыграет с «Чэн Тоу», в среду (29 января) – с КРС-БСУ, в пятницу (31 января) – ОЭРДЖИ.
Из-за бушующего в Китае коронавируса, жертвами которого стали уже почти сто человек, руководство Высшей хоккейной лиги приняло решение, что клубы из Поднебесной домашний матчи проведут в России (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU