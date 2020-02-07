УФАС предостерегло рязанские аптеки от задирания цен на маски

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:31:48+03:00

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В Рязанской области, как и по всей России, в аптеках стали расти цены на медицинские маски. Так бизнес отреагировал на экстремально высокий спрос, причем здесь, по всей видимости, сыграл свою роль и подъем заболеваемости ОРВИ до уровня эпидемиологического порога, и новости о распространении смертельно опасного коронавируса.

Хотя специалисты признают, что степень защиты от вируса у одноразовых масок для здоровых людей относительно невысока (см. «Читать также»), многие ринулись запасаться этими средствами защиты.

Рязанское УФАС, как сообщается на официальном сайте, 6 февраля «предостерегло крупнейшие аптечные сети о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства при формировании цен на медицинские маски, а также при изъятии их из обращения».

Произошло это после встречи президента Владимира Путина с членами Правительства РФ, где глава государства дал соответствующее поручение:

- Нужно выявить таких, кто решил нажиться, чтобы неповадно было в следующий раз, - сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU