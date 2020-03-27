Рязанка оказалась в Риме в самый пик эпидемии: «Мы вошли в Колизей, а через час его закрыли»

Ксения родом из Ряжска. Она окончила Рязанский госуниверситет им. С.А. Есенина в 2012 году, а затем нашла работу в столице и вместе с молодым человеком перебралась в Подмосковье. Девушка обожает путешествовать. С друзьями она побывала во многих городах России, а потом в дело пошел «загранник».

Оказываясь в новой для себя стране, Ксюша старается как можно сильнее напитаться ею. Девушке интересно все: от исторических сакральных мест до местных кафешек и магазинов. Маршрут всегда продуман заранее и подробно прописан. Так было и в этот раз, однако большинство пунктов из этого списка так и остались не зачеркнутыми.

8 МАРТА В ПОЛУПУСТОМ КОЛИЗЕЕ

Весеннее путешествие в Италию было запланировано еще до Нового года, а билеты на 7 марта купили в январе - тогда о возможной пандемии еще и разговоров толком не было.

Полупустой самолет в Италию.

Узнав о первых случаях заражения на территории Италии, поездку Ксения отменять не стала - решила только на всякий случай закупиться масками и антисептиками (тогда они еще встречались на аптечных полках).

— Когда мы уезжали, в Италии пандемия затронула только северные районы, количество зараженных было около 7-10 тысяч, — рассказывает Ксюша. — Но как только приземлились, цифры в новостях стали меняться с ужасающей скоростью. Число заболевших стремительно росло, стали закрывать города абсолютно по всей стране, рестораны и музеи.

При этом в первые дни рязанка вообще не наблюдала паники: итальянцы не носили маски, гуляли, спокойно общались. Единственное - туристов было очень мало.

— В день прилета мы успели сходить в пару музеев, а на следующий день с утра - в Колизей, — вспоминает свое 8 марта Ксения. — В 8:30 мы вошли туда. Было странно видеть пустую арену, обычно там толпа людей. Спустя час мы вышли и узнали, что посетителей больше в Колизей не пускают. Туристы стояли у входа (некоторые - с уже купленными билетами) и не понимали, что происходит. Выяснилось, что все музеи в стране в то утро закрыли.

Арена Колизея, обычно заполненная туристами, опустела.

ЭКСТРЕННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Список мест для посещения был скомкан и закинут куда подальше. Однако рестораны пока работали, и наши туристы тихонько гуляли по городу - все было нормально.

На четвертый день решили поехать во Флоренцию на поезде. Уже в пути получили смс, в котором сообщалось, что все перемещения по Италии ограничены - в стране введен жесткий карантин. Также стало известно, что их обратный рейс перенесли - улететь домой получится на два дня позже, чем планировали раньше. А уже хотелось бежать.

Площадь Навона. Несмотря на вечер, очень мало людей.

— Мы решили все отменить и вернуться в Россию на следующий же день первым рейсом, — говорит Ксюша. — В пять утра сели на поезд до Рима, сразу же в аэропорт и уже там купили билет на ближайший рейс, за двойную цену. Кстати, потом выяснилось, что тот наш рейс, который сперва перенесли, и вовсе отменили.

ПРОДУКТЫ ИЗ ДОСТАВКИ И ВИНО ПОД ДВЕРЬ

В Москву Ксения прилетела 11 марта. Однако возвращением на родину история этого путешествия не завершилась.

— После посадки в Домодедове пассажиров еще часа два не выпускали из самолета, — вспоминает туристка. — Всем измерили температуру, выдали маски, три анкеты и памятки. Никаких анализов не брали. При этом в самолете летели люди со всей страны.

Когда вернулись в Москву, из самолета не выпускали два часа. Врачи мерили пассажирам температуру.

Выбравшись из аэропорта, Ксюша поймала такси и направилась прямиком домой.

— Когда стала выходить из машины, мужчина возле подъезда решил придержать для меня дверь, но, заметив маску и огромный чемодан, быстренько исчез, — улыбается девушка.

С 12 марта начался для Ксении двухнедельный домашний карантин. 14 марта она должна была отмечать свой день рождения в каком-нибудь уютном городке в пригороде Рима, но карета превратилась в тыкву, а итальянский дворик - в кухню собственной квартиры с продуктами из доставки. Праздничную бутылочку вина добродушные соседи купили и оставили под дверью.

Медконтроль в аэропорту Домодедово.

ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС И МЕДИК ИЗ ГРУППЫ РИСКА

Примерно через неделю после возвращения Ксении позвонили из инфекционной больницы №1 города Москвы.

— Сверили данные по анкете, пообещали приехать и взять анализы на десятый день, спросили, нужен ли больничный, — рассказывает девушка. — Через два дня позвонили уже из подмосковной клиники. Сказали, что неплохо бы сегодня взять анализы, но машина уехала, поэтому теперь после выходных.

Ксюша еще спросила, через сколько станут известны результаты анализов. Сказали, что не знают: может неделю ждать, а может и дольше. А если результат отрицательный, то могут вообще не позвонить.

Медработник, приехавший взять анализы, - женщина из группы риска 60+.

На 13-й день затворничества приехал медработник. Причем это была женщина из группы риска 60+. Надевала защитный халат, маску и перчатки она в коридоре перед дверью, прежде чем войти в квартиру. Пробы взяли из горла и носа.

24 марта карантин для Ксении завершился. По телефону еще при первом звонке сказали, что можно сразу выходить. Только она пока никуда не собирается — хочет сперва дождаться результатов анализов. Карантин для нее не стал испытанием: днем девушка работала по удаленке, а вечером занималась своими делами.

Ксения: «Главное - делать все, чтобы не заразить других».

— Все это время я никуда не выходила вообще: все продукты доставляли на дом, — рассказывает рязанка. — Единственное, мусор выбросить. Но из квартиры я выходила ближе к полуночи и обязательно в маске и медицинских перчатках. А еще протирала за собой ручку общей двери на этаже и в подъезде антисептический салфеткой.

Ксения говорит, что страшно не было - мол, от судьбы не убежишь. Главное - делать все, чтобы не заразить других.

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