В Рязани прекратят работу еще шесть коммерческих маршрутов
В Рязани продолжат ограничивать работу общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 30 марта, напомним, перестали выходить в рейс автобусы №№ 42, 57, 73, 87, 91, 95, 96, 98. С 31 марта ограничения коснутся других коммерческих маршрутов: №№ 50, 70, 90, 41, 33, 82.
Кроме того, на 50% сократят количество машин, работающих под номерами 46, 47, 49, 53, 58, 66, 68, 71, 75, 85, 88, 89.
- Управлением транспорта будет продолжен контроль за пассажиропотоком для принятия решения о дальнейшем закрытии маршрутов, - заявили в администрации города.
Отмечается, что «карантинный» режим будет действовать вплоть до особого распоряжения.
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ИСТОЧНИК KP.RU