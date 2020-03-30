В Рязани прекратят работу еще шесть коммерческих маршрутов

30 Март 2020 2020-03-30T15:55:15+03:00

В Рязани продолжат ограничивать работу общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. №50 - один из временно закрытых маршрутов.

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В Рязани продолжат ограничивать работу общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. С 30 марта, напомним, перестали выходить в рейс автобусы №№ 42, 57, 73, 87, 91, 95, 96, 98. С 31 марта ограничения коснутся других коммерческих маршрутов: №№ 50, 70, 90, 41, 33, 82.

Кроме того, на 50% сократят количество машин, работающих под номерами 46, 47, 49, 53, 58, 66, 68, 71, 75, 85, 88, 89.

- Управлением транспорта будет продолжен контроль за пассажиропотоком для принятия решения о дальнейшем закрытии маршрутов, - заявили в администрации города.

Отмечается, что «карантинный» режим будет действовать вплоть до особого распоряжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU