30 Март 2020 2020-03-30T15:48:37+03:00

Дезинфекция улиц Рязани: полиция через громкоговорители призывает не выходить на балконы.

Патрульные экипажи полиции разъезжают по городу и оповещают рязанцев о скорой дезинфекции улиц

Изменить размер текста: A A

Патрульные экипажи полиции разъезжают по городу и оповещают рязанцев о скорой дезинфекции улиц областного центра.

— Внимание, жители Рязани! С 19 часов будет проводиться дезинфекция города специальными средствами против коронавирусной инфекции. Оставайтесь дома, не выходите на улицу! Не передвигайтесь по городу. Жильцам нижних этажей рекомендуем закрыть окна и не выходить на открытые балконы. Повторяю, с 19 часов будет проводиться дезинфекция города…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/769677" frameborder="0"></iframe> Оповещение о дезинфекции.Источник видео: Дмитрий Дронов.

Напомним, дезинфекция улиц в Рязани начнется в 19:15 для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Будут обрабатываться специальным раствором, рекомендованным Роспотребнадзором, все основные дороги, тротуары, общественные пространства и места общего пользования. Владельцам магазинов рекомендовали закрыться в 18:00 (подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Оставайтесь дома!

Полиция продолжает оповещать рязанцев через громкоговорители о самоизоляции (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU