2020-03-30T15:48:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекция улиц Рязани: полиция через громкоговорители призывает не выходить на балконы

Патрульные экипажи полиции разъезжают по городу и оповещают рязанцев о скорой дезинфекции улиц
Александр РАДЫГИН
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Дезинфекция улиц Рязани: полиция через громкоговорители призывает не выходить на балконы.Дезинфекция улиц Рязани: полиция через громкоговорители призывает не выходить на балконы.
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Патрульные экипажи полиции разъезжают по городу и оповещают рязанцев о скорой дезинфекции улиц областного центра.

— Внимание, жители Рязани! С 19 часов будет проводиться дезинфекция города специальными средствами против коронавирусной инфекции. Оставайтесь дома, не выходите на улицу! Не передвигайтесь по городу. Жильцам нижних этажей рекомендуем закрыть окна и не выходить на открытые балконы. Повторяю, с 19 часов будет проводиться дезинфекция города…

Оповещение о дезинфекции.Источник видео: Дмитрий Дронов.

Напомним, дезинфекция улиц в Рязани начнется в 19:15 для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Будут обрабатываться специальным раствором, рекомендованным Роспотребнадзором, все основные дороги, тротуары, общественные пространства и места общего пользования. Владельцам магазинов рекомендовали закрыться в 18:00 (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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