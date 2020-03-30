Дезинфекция улиц Рязани: полиция через громкоговорители призывает не выходить на балконы
Патрульные экипажи полиции разъезжают по городу и оповещают рязанцев о скорой дезинфекции улиц областного центра.
— Внимание, жители Рязани! С 19 часов будет проводиться дезинфекция города специальными средствами против коронавирусной инфекции. Оставайтесь дома, не выходите на улицу! Не передвигайтесь по городу. Жильцам нижних этажей рекомендуем закрыть окна и не выходить на открытые балконы. Повторяю, с 19 часов будет проводиться дезинфекция города…
Оповещение о дезинфекции.Источник видео: Дмитрий Дронов.
Напомним, дезинфекция улиц в Рязани начнется в 19:15 для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Будут обрабатываться специальным раствором, рекомендованным Роспотребнадзором, все основные дороги, тротуары, общественные пространства и места общего пользования. Владельцам магазинов рекомендовали закрыться в 18:00 (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU