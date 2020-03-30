Коронавирус в Рязани: магазины могут закрыться в 18 часов
30 марта в 19.15 в Рязани начинается дезинфекция улиц с целью снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Будут обрабатываться специальным раствором, рекомендованным Роспотребнадзором, все основные дороги, тротуары, общественные пространства и места общего пользования.
Сотрудники администрации Рязани просят руководителей магазинов и предприятий по возможности завершить рабочий день к 18.00. Запас в час берется для того, чтобы рязанцы смогли добраться домой до начала проведения дезинфекции.
Напомним, что все управляющие организации, ТСЖ, жилищные и потребительские кооперативы, а также собственники помещений обязаны ежедневно проводить влажную уборку и профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в жилых домах.
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ИСТОЧНИК KP.RU