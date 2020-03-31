Коронавирус в Рязани: трое заболевших, 1705 рязанцев потенциально опасны

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 8.30 31 марта в регионе зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019 у жителей нашего региона, вернувшихся из туристических поездок в зарубежные страны.

При этом поступила информация о 1705 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Медицинское наблюдение в текущий момент осуществляется в отношении 1208 человек – они проходят лабораторное обследование на коронавирус. 497 рязанцев уже прошли лабораторную диагностику – тест на коронавирусную инфекцию у них отрицательный.

Однако в Рязанской области у четвертого по счету человека анализ на коронавирус в местной лаборатории показал положительный результат. Чтобы его подтвердить или опровергнуть, материал направили в «Противочумный центр» Роспотребнадзора – в Москву. Тем не менее, 79 человек, которые контактировали с больным, поместили под медицинское наблюдение. На самоизоляции также находятся 1156 человек, недавно вернувшихся из других стран, где бушует коронавирусная пандемия.

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