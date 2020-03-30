30 Март 2020 2020-03-30T13:46:01+03:00

Коронавирус в Рязани: анализ одного рязанца находится на подтверждении в Москве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщению оперштаба все контакты зараженных и потенциально больных лиц установлены, люди изолированы

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По состоянию на 30 марта анализы одного человека по еще одному возможному случаю коронавируса направлены в лабораторию в Москву, сообщает оперштаб Рязанской области. К настоящему времени результат о наличии заболевания пока не подтвержден.

«Все контакты зараженных и потенциально больных лиц установлены, люди изолированы. Все мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, проведены. Состояние пациентов удовлетворительное. Все они лечатся в больнице имени Семашко», - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Рязани коронавирусом заражены три человека, 1231 – находятся под наблюдением (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU