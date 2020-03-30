30 Март 2020 2020-03-30T08:51:55+03:00

Коронавирус в Рязани, ситуация на 30 марта: три человека заражены, 1231 - под наблюдением. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Рязани на утро 30 марта. Профилактические мероприятия продолжаются

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По состоянию на 30 марта 08:30 в Рязанской области зарегистрированы три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает оперативный штаб.

В целом на утро 30 марта последние новости по коронавирусу в Рязани следующие: поступила информация о 1604 рязанцах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков находятся 1231 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершили наблюдаться 373 человека - все здоровы.

Напомним, 28 марта в Рязани подтвердили третий случай коронавируса. Инфекцию нашли у женщины, которая прибыла в Рязань из Турции (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU