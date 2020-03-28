28 Март 2020 2020-03-28T19:28:51+03:00

Третий заболевший коронавирусом в Рязани: женщина привезла инфекцию из Турции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Рязанской области выявлен третий случай заражения коронавирусом, сообщает оперативная рабочая группа. По информации властей, заболела женщина, вернувшаяся в Рязань из Турции. Тест показал наличие у женщины COVID-19.

«Все контакты зараженной лиц установлены, люди изолированы. Все мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществлены», - говорится в сообщении.

Как отмечают медики, в настоящее время состояние пациентки удовлетворительное. Женщина проходит лечение в больнице имени Семашко.

Напомним, ранее были выявлены два случая заражения коронавирусом. От мужа, вернувшегося из Франции, заразилась его супруга. Женщина изолирована. У нее, как и у мужа, состояние удовлетворительное. Оба находятся в городской клинической больнице имени Семашко (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU