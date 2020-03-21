От первого рязанца с коронавирусом заразилась супруга
В Рязани зафиксирован второй случай COVID-2019. Заболевание подтверждено у супруги рязанца, который ранее также заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительстве региона.
«Состояние пациентов удовлетворительное. Они изолированы и находятся под наблюдением медиков», - уточнили в кабмине.
При этом руководитель оперативной группы, вице-губернатор Игорь Греков доложил главе региона Николаю Любимову, что оба пациента находятся ГКБ имени Семашко. По данным, которые озвучил Греков, пациенты не контактировали с посторонними людьми.
Напомним, первый случай COVID-2019 выявлен в Рязани 19 марта. Зараженный прибыл из Франции. Мужчину поместили в стационар, а помимо супруги под наблюдение поместили подвозившего его таксиста.
По состоянию на 21 марта под наблюдением в регионе находится 540 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU