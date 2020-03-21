От первого рязанца с коронавирусом заразилась супруга

21 Март 2020 2020-03-21T19:25:28+03:00

В Рязанской области выявили второй случай коронавируса. Оба заболевших изолированы и находятся в удовлетворительном состоянии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщина изолирована. У нее, как и у мужа, состояние удовлетворительное

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В Рязани зафиксирован второй случай COVID-2019. Заболевание подтверждено у супруги рязанца, который ранее также заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительстве региона.

«Состояние пациентов удовлетворительное. Они изолированы и находятся под наблюдением медиков», - уточнили в кабмине.

При этом руководитель оперативной группы, вице-губернатор Игорь Греков доложил главе региона Николаю Любимову, что оба пациента находятся ГКБ имени Семашко. По данным, которые озвучил Греков, пациенты не контактировали с посторонними людьми.

Напомним, первый случай COVID-2019 выявлен в Рязани 19 марта. Зараженный прибыл из Франции. Мужчину поместили в стационар, а помимо супруги под наблюдение поместили подвозившего его таксиста.

По состоянию на 21 марта под наблюдением в регионе находится 540 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU