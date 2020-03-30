2020-03-30T23:24:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Дезинфекция улиц Рязани: обрабатывать дороги и тротуары от коронавируса будут ежедневно

Власти приступили к дезинфекции улиц Рязани, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции
Яков РЫКОВ
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Дезинфицировать будут все улицы центра и спальных районов Рязани. Фото: администрация Рязани.Дезинфицировать будут все улицы центра и спальных районов Рязани. Фото: администрация Рязани.
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Дезинфекция улиц Рязани от коронавирусной инфекции будет проводиться каждый день во всех районах города. Специалисты горадминистрации уже составили маршрутные карты, спецавтомобили будут выходить в рейсы по вечерам, если позволит погода.

Сотрудники Дирекции благоустройства Рязани будут дезинфицировать детские игровые и спортивные площадки, остановки, дороги, подземные и надземные переходы, а также тротуары.

Спецавтомобили дезинфицировали улицы Рязани в сопровождении полиции. Фото: администрация Рязани.

Спецавтомобили дезинфицировали улицы Рязани в сопровождении полиции. Фото: администрация Рязани.

«Особое внимание будет уделяться подъездам к больницам, поликлиникам, госпиталям. Для этого используется специально приготовленный раствор, его распыляют при помощи спецтехники», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Рязани.

Власти города, а также полиция призывают рязанцев оставаться дома во время дезинфекции улиц, особую осторожность следуют проявить людям, страдающим аллергическими и астматическими заболеваниями.

Как дезинфицируют улицы Рязани от коронавируса.

Напомним, дезинфекция улиц Рязани началась 30 марта в 19:15. Полиция через громкоговорители рекомендовала жителям не открывать окна и не выходить на балконы. Кроме того, администрация обратилась к владельцам магазинов с просьбой закрыться в 18:00. Но далеко не все торговые заведения откликнулись на эту просьбу. По крайней мере в центре Рязани супермаркеты и алкомаркеты работали до привычных 22:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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