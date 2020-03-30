Дезинфекция улиц Рязани: обрабатывать дороги и тротуары от коронавируса будут ежедневно
Дезинфекция улиц Рязани от коронавирусной инфекции будет проводиться каждый день во всех районах города. Специалисты горадминистрации уже составили маршрутные карты, спецавтомобили будут выходить в рейсы по вечерам, если позволит погода.
Сотрудники Дирекции благоустройства Рязани будут дезинфицировать детские игровые и спортивные площадки, остановки, дороги, подземные и надземные переходы, а также тротуары.
Спецавтомобили дезинфицировали улицы Рязани в сопровождении полиции. Фото: администрация Рязани.
«Особое внимание будет уделяться подъездам к больницам, поликлиникам, госпиталям. Для этого используется специально приготовленный раствор, его распыляют при помощи спецтехники», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Рязани.
Власти города, а также полиция призывают рязанцев оставаться дома во время дезинфекции улиц, особую осторожность следуют проявить людям, страдающим аллергическими и астматическими заболеваниями.
Как дезинфицируют улицы Рязани от коронавируса.
Напомним, дезинфекция улиц Рязани началась 30 марта в 19:15. Полиция через громкоговорители рекомендовала жителям не открывать окна и не выходить на балконы. Кроме того, администрация обратилась к владельцам магазинов с просьбой закрыться в 18:00. Но далеко не все торговые заведения откликнулись на эту просьбу. По крайней мере в центре Рязани супермаркеты и алкомаркеты работали до привычных 22:00.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Коронавирус в Рязани: появился список улиц, где пройдет масштабная дезинфекция
Работники Дирекции благоустройства будут дезинфицировать дороги, тротуары специальными средствами (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»