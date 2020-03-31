Коронавирус в Рязани: список заведений с доставкой еды на дом пополнился

31 Март 2020 2020-03-31T12:41:56+03:00

Не надо рисковать своим здоровьем - еду могут привезти на дом. Фото: Андрей АБРАМОВ

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции рязанские предприниматели расширили список заведений, которые доставляют продукты питания на дом

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Администрация города Рязани сообщает о том, что в связи со сложившейся санитарно-эпидемической ситуацией и для удобства жителей областного центра предприятия торговли и общественного питания оказывают услуги доставки продуктов питания и готовой еды на дом. Список организаций постоянно пополняется.

Напоминаем, что для получения услуг необходимо перейти по следующим ссылкам: https://eda.yandex/ryazan; https://www.delivery-club.ru/ryazan или на сайты предприятий торговли. Полный список организаций, оказывающих услуги по доставке продуктов питания здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU