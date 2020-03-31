Коронавирус в Рязани: список заведений с доставкой еды на дом пополнился
Администрация города Рязани сообщает о том, что в связи со сложившейся санитарно-эпидемической ситуацией и для удобства жителей областного центра предприятия торговли и общественного питания оказывают услуги доставки продуктов питания и готовой еды на дом. Список организаций постоянно пополняется.
Напоминаем, что для получения услуг необходимо перейти по следующим ссылкам: https://eda.yandex/ryazan; https://www.delivery-club.ru/ryazan или на сайты предприятий торговли. Полный список организаций, оказывающих услуги по доставке продуктов питания здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU