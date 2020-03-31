Карантин в Рязани из-за коронавируса: продлить карту «Льготная» можно по телефону

31 Март 2020 2020-03-31T12:28:24+03:00

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции управления администрации Рязани перешли на удаленную работу – это касается и выдачи проездных документов

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Управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи информирует, что для продления транспортной карты «Льготная» любой рязанец может связаться со специалистами по телефонам: 44-65-68, 44-23-71.Также документ, подтверждающий льготу, можно отправить по адресу электронной почты: omsp@admrzn.ru. Сотрудники пресс-службы городской администрации просят рассказать об этой возможности пожилым родственникам и знакомым.

Эта мера связана с введением в регионе жестких мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Напомним, что в Рязанской области начали оформлять спецпропуска, а остальным жителям запретили выходить из дома за исключением «особых случаев».

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ИСТОЧНИК KP.RU