Карантин в Рязани из-за коронавируса: Роспотребнадзор нашел 55 нарушителей

31 Март 2020 2020-03-31T10:18:45+03:00

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С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалисты управления Роспотребнадзора по Рязанской области проверили, насколько добросовестно соблюдается режим повышенной готовности для обеспечения достаточного уровня карантинной защиты. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве.

По состоянию на 30 марта было проверено 392 объекта: в Рязани – 145, в районах области – 247. При этом нарушен режим на 55 из них. Подавляющее большинство нарушителей в областном центре – 53. В отношении хозяйствующих субъектов будут возбуждены дела об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU