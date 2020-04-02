В Рязани начали выдавать спецпропуска для передвижения по городу

2 Апр 2020 2020-04-02T13:20:22+03:00

По вечерам Рязань действительно пустеет, но тех, кто не считает самоизоляцию обязательной, по-прежнему очень много.

Они оформляются только на сотрудников организаций, органов власти и силовых ведомств

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Правительство Рязанской области на официальном сайте открыло раздел по оформлению пропусков на передвижение в режиме самоизоляции. Они не предназначены для физических лиц, а выписываются на работников предприятий, организаций, сотрудников органов власти и силовых ведомств. Опергруппа по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией подчеркивает, что обеспечение пропусками «будет поэтапным»:

«Все организации, которые должны продолжать работу в режиме повышенной готовности, будут обеспечены пропусками в необходимом объёме», заверили власти.

В специальном разделе размещена инструкция, где описана процедура, и опубликованы нормативные документы с действующими ограничениями. Напомним, ранее губернатор Николай Любимов распорядился не выходить из дома за исключением ряда обстоятельств, это:

- обращение за экстренной медицинской помощью (или иная угроза жизни и здоровью);

- следование к месту работы и от места работы (либо другой не приостановленной деятельности – доставка, транспортные услуги и пр.);

- следование к ближайшему месту покупки товаров и получения услуг, не попадающих под ограничения;

- выгул домашних животных (в радиусе 100 метров от дома);

- вынос мусора (ближайшее место накопления отходов).

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Тем, кто не соблюдает распоряжение властей без уважительной причины, грозят административной ответственностью (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU