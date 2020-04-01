2020-04-01T17:48:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: полицейские штрафуют нарушителей самоизоляции

Наряды работают в усиленном режиме. В проверках участвует даже руководство областного УМВД
Антон КОНОВАЛОВ
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Большую часть разгуливающих без особой надобности рязанцев полицейские находят в парках. Фото: 62.мвд.рфБольшую часть разгуливающих без особой надобности рязанцев полицейские находят в парках. Фото: 62.мвд.рф
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В Рязани сотрудники полиции за сутки обнаружили больше 100 человек, не соблюдающих режим всеобщей самоизоляции. Им выдают предписания, за неисполнение которых положен штраф. Неподчинение полицейским тоже карается по закону, напомнили в пресс-службе областного УМВД.

В предписании указываются персональные данные, адрес и номер сотового телефона. Затем гражданин должен поставить свою подпись, получить отрывную часть бланка с правилами безопасности и покинуть общественное место. Впоследствии нарушителей режима привлекают к ответственности по ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ (штраф 500-1000 рублей). Если человек откажется подчиниться, на него составят протокол по ст.19.3 КоАП РФ (штраф 500-1000 рублей или административный арест до 15 суток).

Помимо патрулирования используется система «Гражданин и полиция», включающая в себя камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Лично участвует в работе и руководство УМВД по Рязанской области. Руководители выезжают в общественные места и наряду с другими сотрудниками проводят разъяснительные беседы с теми, кто подвергает опасности себя, окружающих и нарушает закон.

«Мероприятия по усиленному патрулированию полицейскими улиц и парковых зон продолжатся на всей территории области», - отмечают стражи правопорядка.

Напомним, к особым случаям, когда можно выходить из дома, относятся:

- обращение за экстренной медицинской помощью (или иная угроза жизни и здоровью);

- следование к месту работы;

- следование к ближайшему месту покупки товаров и получения услуг (не попадающих под ограничения);

- выгул домашних животных;

- вынос мусора вблизи своих домов.

Сотрудники полиции проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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