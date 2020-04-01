Коронавирус в Рязани: полицейские штрафуют нарушителей самоизоляции
В Рязани сотрудники полиции за сутки обнаружили больше 100 человек, не соблюдающих режим всеобщей самоизоляции. Им выдают предписания, за неисполнение которых положен штраф. Неподчинение полицейским тоже карается по закону, напомнили в пресс-службе областного УМВД.
В предписании указываются персональные данные, адрес и номер сотового телефона. Затем гражданин должен поставить свою подпись, получить отрывную часть бланка с правилами безопасности и покинуть общественное место. Впоследствии нарушителей режима привлекают к ответственности по ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ (штраф 500-1000 рублей). Если человек откажется подчиниться, на него составят протокол по ст.19.3 КоАП РФ (штраф 500-1000 рублей или административный арест до 15 суток).
Помимо патрулирования используется система «Гражданин и полиция», включающая в себя камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц. Лично участвует в работе и руководство УМВД по Рязанской области. Руководители выезжают в общественные места и наряду с другими сотрудниками проводят разъяснительные беседы с теми, кто подвергает опасности себя, окружающих и нарушает закон.
«Мероприятия по усиленному патрулированию полицейскими улиц и парковых зон продолжатся на всей территории области», - отмечают стражи правопорядка.
Напомним, к особым случаям, когда можно выходить из дома, относятся:
- обращение за экстренной медицинской помощью (или иная угроза жизни и здоровью);
- следование к месту работы;
- следование к ближайшему месту покупки товаров и получения услуг (не попадающих под ограничения);
- выгул домашних животных;
- вынос мусора вблизи своих домов.
Сотрудники полиции проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU