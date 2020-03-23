С апреля в Рязани начнут отключать горячую воду. Список

С 6 апреля в Рязани начнут отключать горячую воду. В каждом из случаев – на пять дней (по крайней мере, такая продолжительность запланирована). МУП «РМПТС» опубликовало график на весь второй месяц календарной весны.

Временные неудобства придется испытать горожанам в более чем 130 жилых домах. Кроме того, в списке оказались несколько общежитий, административных зданий, а также ряд социальных учреждений: детсады №№ 3, 16, 87, 116, 136. 143, 145 и школы №№ 7, 57 и 64.

Ниже вы можете ознакомиться со списком адресов (в скобках – период отключения горячего водоснабжения).

Учреждения образования:

- Д/сад № 3 - Бирюзова ул., 6А (06.04 - 10.04);

- Д/сад № 16 - Бирюзова ул., 8А (06.04 - 10.04);

- Д/сад № 87 - Черновицкая ул., 5К1 (20.04 - 24.04);

- Д/сад №116 - Щорса ул., 33а (06.04 - 10.04);

- Д/сад №136 - Гоголя ул., 37К1 (20.04 - 24.04);

- Д/сад №143 - Черновицкая ул., 25А (20.04 - 24.04);

- Д/сад №145 - Черновицкая ул., 32А (13.04 - 17.04);

- Школа № 17 - Чкалова ул., 9А (20.04 - 24.04);

- Школа № 57 - Нахимова ул., 1 (06.04 - 10.04);

- Школа №64 - Черновицкая ул., 23А (20.04 - 24.04).

Дома (в т.ч. административные здания и общежития):

- 3-й пер. МОГЭС, 3 (06.04 - 10.04);

- Бирюзова ул., 1А (20.04 - 24.04);

- Бирюзова ул., 1К1 (20.04 - 24.04);

- Бирюзова ул., 1К2 (20.04 - 24.04);

- Бирюзова ул., 1К3 (20.04 - 24.04);

- Бирюзова ул., 1К4 (20.04 - 24.04);

- Бирюзова ул., 1К5 (20.04 - 24.04);

- Бирюзова ул., 1К6 (20.04 - 24.04);

- Бирюзова ул., 1К7 (20.04 - 24.04);

- Бирюзова ул., 1К8 (20.04 - 24.04);

- Бирюзова ул., 6 (06.04 - 10.04);

- Бирюзова ул., 6К1 (06.04 - 10.04);

- Бирюзова ул., 6К2 (06.04 - 10.04);

- Бирюзова ул., 7 (06.04 - 10.04);

- Бирюзова ул., 7К1 (06.04 - 10.04);

- Бирюзова ул., 7К2 (06.04 - 10.04);

- Бирюзова ул., 8 (06.04 - 10.04);

- Бирюзова ул., 8К1 (06.04 - 10.04);

- Бирюзова ул., 9/23 (06.04 - 10.04);

- Бронная ул., 7 (13.04 - 17.04);

- Бронная ул., 13 (13.04 - 17.04);

- Бронная ул., 13К1 (13.04 - 17.04);

- Интернациональная ул., 1А (20.04 - 24.04);

- Интернациональная ул., 2К2 (20.04 - 24.04);

- Интернациональная ул., 7 (06.04 - 10.04);

- Интернациональная ул., 7А (06.04 - 10.04);

- Интернациональная ул., 8/29 (06.04 - 10.04);

- Вознесенская ул., 9 (20.04 - 24.04);

- Вознесенская ул., 10 (13.04 - 17.04);

- Вознесенская ул., 11 (20.04 - 24.04);

- Вознесенская ул., 13 (20.04 - 24.04);

- Вознесенская ул., 15 (20.04 - 24.04);

- Высоковольтная ул., 16К1 (20.04 - 24.04);

- Высоковольтная ул., 16К2 (20.04 - 24.04);

- Высоковольтная ул., 18 (20.04 - 24.04);

- Высоковольтная ул., 18К1 (20.04 - 24.04);

- Высоковольтная ул., 18К2 (20.04 - 24.04);

- Высоковольтная ул., 20 (20.04 - 24.04);

- Высоковольтная ул., 34К3 (20.04 - 24.04);

- Гоголя ул., 33К1 (20.04 - 24.04);

- Гоголя ул., 35 (20.04 - 24.04);

- Гоголя ул., 35К1 (20.04 - 24.04);

- Гоголя ул., 35К2 (20.04 - 24.04);

- Гоголя ул., 35К3 (20.04 - 24.04);

- Гоголя ул., 37 (20.04 - 24.04);

- Гоголя ул., 39 (20.04 - 24.04);

- Гоголя ул., 43/26 (13.04 - 17.04);

- Гоголя ул., 45 (13.04 - 17.04);

- Гоголя ул., 45К1 (13.04 - 17.04);

- Гоголя ул., 45К2 (13.04 - 17.04);

- Грибоедова пр. 5 (20.04 - 24.04);

- Грибоедова ул., 3 (20.04 - 24.04);

- Грибоедова ул., 5 (20.04 - 24.04);

- Грибоедова ул., 7 (20.04 - 24.04);

- Грибоедова ул., 9 (20.04 - 24.04);

- Грибоедова ул., 11/8 (13.04 - 17.04);

- Грибоедова ул., 20 (13.04 - 17.04);

- Грибоедова ул., 24/5 (13.04 - 17.04);

- Грибоедова ул., 26/6 (13.04 - 17.04);

- Грибоедова ул., 40 (13.04 - 17.04);

- Грибоедова ул., 42 (13.04 - 17.04);

- Дзержинского ул., 59К2 (13.04 - 17.04);

- Дзержинского ул., 59К3 (13.04 - 17.04);

- Есенина ул., 36 (20.04 - 24.04);

- Есенина ул., 38 (20.04 - 24.04);

- Корнилова ул., 2Б (13.04 - 17.04);

- Ленинского Комсомола ул., 26 (06.04 - 10.04);

- Ленинского Комсомола ул., 30 (06.04 - 10.04);

- Маяковского ул., 36 (06.04 - 10.04);

- МОГЭС ул., 14 (06.04 - 10.04);

- МОГЭС ул., 16 (06.04 - 10.04);

- проф.Никулина ул., 4 (20.04 - 24.04);

- проф.Никулина ул., 6 (20.04 - 24.04);

- проф.Никулина ул., 6К1 (20.04 - 24.04);

- проф..Никулина ул., 6К2 (20.04 - 24.04);

- Островского ул., 24/1 (20.04 - 24.04);

- Первомайский проспект 74К1 (13.04 - 15.04);

- Подгорная ул., 5 (20.04 - 24.04);

- Подгорная ул., 15 (20.04 - 24.04);

- Подгорная ул., 15Б (20.04 - 24.04);

- Пожарный пер. 1 (06.04 - 10.04);

- Свободы ул., 81 (06.04 - 10.04);

- Стакнкозаводская ул., 25 (06.04 - 10.04);

- Стакнкозаводская ул., 25К1 (06.04 - 10.04);

- Стакнкозаводская ул., 27 (06.04 - 10.04);

- Типанова ул., 16 (20.04 - 24.04);

- Типанова ул., 16К1 (20.04 - 24.04);

- Типанова ул., 17 (20.04 - 24.04);

- Типанова ул., 22 (20.04 - 24.04);

- Ушакова ул., 2Б (13.04 - 17.04);

- Фрунзе ул., 25 (06.04 - 10.04);

- Фурманова ул., 54Б (13.04 - 17.04);

- Фурманова ул., 2/4 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 19 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 19К1 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 21К1 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 23 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 23К1 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 23К2 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 23К3 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 25 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 25К1 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 27 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 27К1 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 27К2 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 27К3 (20.04 - 24.04);

- Черновицкая ул., 28 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 28А (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 30 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 30А (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 30Б (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 32 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 32К1 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 32К2 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 34 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 34К1 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 34К2 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 34К3 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 36 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 38 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 38К1 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 38К2 (13.04 - 17.04);

- Черновицкая ул., 38К3 (13.04 - 17.04);

- Чкалова ул., 12 (7.04 - 30.04);

- Чкалова ул., 1К12 (7.04 - 30.04);

- Чкалова ул., 1К22 (7.04 - 30.04);

- Чкалова ул., 3 (20.04 - 24.04);

- Чкалова ул., 5К1 (20.04 - 24.04);

- Чкалова ул., 7К1 (20.04 - 24.04);

- Шевченко ул., 3 (20.04 - 24.04);

- Шевченко ул., 95 (13.04 - 17.04);

- Щорса ул., 33/9 (06.04 - 10.04);

- Щорса ул., 35 (06.04 - 10.04);

- Щорса ул., 35к1 (06.04 - 10.04);

- Щорса ул., 35к2 (06.04 - 10.04);

- Щорса ул., 37 (06.04 - 10.04);

- Щорса ул., 37к1 (06.04 - 10.04);

- Щорса ул., 37к2 (06.04 - 10.04).

КУДА ЗВОНИТЬ?

Контакты МУП "РМПТС" (указаны на официальном сайте)

Абонентский отдел: 8(4912)38-90-80, 8(930)880-55-24.

Диспетчерская служба: 8(4912)34-05-44.