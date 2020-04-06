2020-04-06T17:33:52+03:00
Общество

Рязанский МФЦ возобновил прием документов на некоторые услуги

Речь о тех услугах, которые нельзя получить в электронном виде. При этом нужно предварительно записаться
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Рязанский МФЦ возобновил прием документов на некоторые услуги. Предварительная запись обязательна!Рязанский МФЦ возобновил прием документов на некоторые услуги. Предварительная запись обязательна!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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МФЦ по Рязанской области с 6 по 11 апреля возобновил прием документов на услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Их список опубликован на сайте учреждения. Всего таких услуг перечислили 32: по линиям МВД, Росреестра, пенсионного фонда, соцстраха, минздрава, минсоцзащиты.

Важно иметь в виду, что перед визитом в отдел нужно предварительно записаться на сайте моидокументы62.рф или по телефону 8(4912) 55-50-55. Обслуживать будут только того человека, чьи данные указаны, и только по заранее обозначенной услуге.

График МФЦ (обед с 13.00 до 14.00):

- отделы в Рязани: понедельник-суббота с 9.00 до 18.00;

- отделы в районах: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00.

Ограничения в работе связаны с распространением коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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