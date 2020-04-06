Рязанский МФЦ возобновил прием документов на некоторые услуги
МФЦ по Рязанской области с 6 по 11 апреля возобновил прием документов на услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Их список опубликован на сайте учреждения. Всего таких услуг перечислили 32: по линиям МВД, Росреестра, пенсионного фонда, соцстраха, минздрава, минсоцзащиты.
Важно иметь в виду, что перед визитом в отдел нужно предварительно записаться на сайте моидокументы62.рф или по телефону 8(4912) 55-50-55. Обслуживать будут только того человека, чьи данные указаны, и только по заранее обозначенной услуге.
График МФЦ (обед с 13.00 до 14.00):
- отделы в Рязани: понедельник-суббота с 9.00 до 18.00;
- отделы в районах: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00.
Ограничения в работе связаны с распространением коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU