2020-04-04T17:01:07+03:00
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Школьные обеды рязанским учащимся привезут домой

Такое решение принято в отношении детей, имеющим право на бесплатное питание
Роман КАРПОВ
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В Рязани организуют доставку продуктов школьникам, имеющим право на бесплатное питание. К ним относятся дети из малообеспеченных и неполных семей, сироты, инвалиды и другие. Сухие пайки из расчета на пять дней будут получать ученики 1-11 классов, которые находящиеся на дистанционном обучении.

При этом заместитель главы администрации Надежда Штевнина отметила, что после определения графика выдачи информация будет доведена до родителей сотрудниками школы.

- Выдача будет осуществляться на территории школы раз в неделю с тем, чтобы минимизировать выход граждан из дома, с соблюдением всех санитарных норм и правил поведения в период действия ограничительных мер, – приводит слова Штевниной admrzn.ru.

Напомним, что все школы Рязани с 6 апреля переходят на дистанционную форму обучения. Для этого каждое учреждение скорректировало план дальнейшей работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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