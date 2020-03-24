Не все родители в Рязани согласны с переходом на дистанционное обучение детей
С 31 марта до 12 апреля включительно все школы Рязани перейдут на дистанционную форму обучения. Каждое учреждение скорректирует план дальнейшей работы.
— Считаю необходимым также перевести все учреждения дополнительного образования на режим дистанционного обучения. И ввести такой порядок уже на этой неделе, пока школьники еще на весенних каникулах, — отметила глава администрации Рязани Елена Сорокина.
В некоторых рязанских школах уже объявили, что «новые темы родители должны объяснять сами по видеоурокам в интернете». Родителям выслали бланки согласия, которые они должны заполнить от руки, поставить дату, подпись и сфотографировать. Фото заполненного согласия выслать в школу.
Отметим, что далеко не все родители согласны с переходом на дистанционное обучение, в частности, в школе №13. В первую очередь, это касается многодетных семей, которые просто не в состоянии обеспечить детей компьютерами и гаджетами для учебы.
— У меня четверо детей, где я столько компьютеров возьму, они все в разных классах учатся, — сказал «Комсомолке» один из родителей.
Напомним, ранее оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса рекомендовал министерству образования перевести всех школьников на дистанционное обучение. Чиновникам министерства промышленности и экономики поручили проработать предоставить для этого специальную электронную платформу (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU