2020-03-23T13:34:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: после каникул школьников переведут на дистанционное обучение

Чиновникам министерства образования поручили срочно предоставить специальную электронную платформу
Яков РЫКОВ
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Коронавирус в Рязани: после каникул школьников переведут на дистанционное обучение.Коронавирус в Рязани: после каникул школьников переведут на дистанционное обучение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После весенних каникул всех школьников Рязанской области могут перевести на дистанционное обучение. Такие рекомендации получил региональный минобр из оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

В ближайшее время чиновники министерства промышленности и экономики проработают введение дистанционного обучения и предоставят для этого специальную электронную платформу.

Кроме того, всем учреждениям Рязанской области рекомендовано перевести персонал на удаленную форму работы, в том числе в режиме видеоконференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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