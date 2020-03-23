Коронавирус в Рязани: после каникул школьников переведут на дистанционное обучение
После весенних каникул всех школьников Рязанской области могут перевести на дистанционное обучение. Такие рекомендации получил региональный минобр из оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.
В ближайшее время чиновники министерства промышленности и экономики проработают введение дистанционного обучения и предоставят для этого специальную электронную платформу.
Кроме того, всем учреждениям Рязанской области рекомендовано перевести персонал на удаленную форму работы, в том числе в режиме видеоконференции.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Для рязанцев подготовили 7 шагов по профилактике коронавируса
Санитарные врачи рассказали о первых симптомах новой инфекции и что делать при подозрениях на заболеваемость (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU