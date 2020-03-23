23 Март 2020 2020-03-23T13:34:09+03:00

Коронавирус в Рязани: после каникул школьников переведут на дистанционное обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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После весенних каникул всех школьников Рязанской области могут перевести на дистанционное обучение. Такие рекомендации получил региональный минобр из оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.

В ближайшее время чиновники министерства промышленности и экономики проработают введение дистанционного обучения и предоставят для этого специальную электронную платформу.

Кроме того, всем учреждениям Рязанской области рекомендовано перевести персонал на удаленную форму работы, в том числе в режиме видеоконференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU