Коронавирус в Рязани: названы районы области, в которых жители сдали положительный тест на COVID-19

8 Апр 2020 2020-04-08T18:42:57+03:00

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Руководитель оперативной группы по борьбе с распространение коронавирусной инфекции в регионе, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков назвал районы и населенные пункты, в которых есть выявленные и условно подтвержденные случаи COVID-19. Условно подтвержденные – это те, кто сдал положительный тест в Рязани и теперь его анализы отправлены на подтверждение в Москву.

Наибольше количество заболевших и потенциально заболевших в Рязани, а также в Заокском сельском поселение (Рязанский район) – это села Заокское и Коростово, где введен карантин. Так же в этом списке Захаровский, Касимовский, Клепиковский, Михайловский, Скопинский, Пронский, Рыбновский районы.

Распределение выявленных и условно подтвержденных случаев по Рязанской области:

г. Рязань — 17

Заокское сельское поселение Рязанского района — 13

Захаровский район — 4

г. Скопин — 3

Скопинский район — 1

г. Михайлов — 2

Михайловский район — 1

г. Касимов — 2

Касимовский район — 2

г. Новомичуринск — 2

Рыбновский район — 1

Клепиковский район — 1

Установлено, что заболевшие контактировали не менее чем с одной тысячью других людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU