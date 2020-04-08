Коронавирус в Рязани: названы районы области, в которых жители сдали положительный тест на COVID-19
Руководитель оперативной группы по борьбе с распространение коронавирусной инфекции в регионе, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков назвал районы и населенные пункты, в которых есть выявленные и условно подтвержденные случаи COVID-19. Условно подтвержденные – это те, кто сдал положительный тест в Рязани и теперь его анализы отправлены на подтверждение в Москву.
Наибольше количество заболевших и потенциально заболевших в Рязани, а также в Заокском сельском поселение (Рязанский район) – это села Заокское и Коростово, где введен карантин. Так же в этом списке Захаровский, Касимовский, Клепиковский, Михайловский, Скопинский, Пронский, Рыбновский районы.
Распределение выявленных и условно подтвержденных случаев по Рязанской области:
г. Рязань — 17
Заокское сельское поселение Рязанского района — 13
Захаровский район — 4
г. Скопин — 3
Скопинский район — 1
г. Михайлов — 2
Михайловский район — 1
г. Касимов — 2
Касимовский район — 2
г. Новомичуринск — 2
Рыбновский район — 1
Клепиковский район — 1
Установлено, что заболевшие контактировали не менее чем с одной тысячью других людей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
Коронавирус в Рязани: самому младшему восемь, самому старшему 81
Опергруппа назвала возраст рязанцев, сдавших положительно тест на COVID-19 (подробности).
Как работает полиция в Рязани при коронавирусе: штрафы за выход из дома, пропуска и справки
«Комсомолка» выяснила, какие документы могут спросить у вас на улице и можно ли оспорить штраф за нарушение режима самоизоляции в Рязани (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»