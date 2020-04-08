2020-04-08T18:18:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: самому младшему восемь, самому старшему 81

Опергруппа назвала возраст рязанцев, сдавших положительно тест на COVID-19
Роман ДОРОФЕЕВ
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Руководитель оперативной группы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе, вице-губернатор Игорь Греков представил данные о ситуации с COVID-19 в Рязанской области.

На 16.00 8 апреля подтверждено 32 случая заболевания (трое из них поправились), еще 17 тестов дали положительных результат и направлены на подтверждение в Москву. Таким образом, вместе с условно подтвержденными под контролем врачей находятся 49 человек – 32 женщины и 17 мужчин.

Заболевание затронуло все возрастные группы.

В возрасте от 18 до 45 – 20 человек.

В возрасте от 45 до 64 – 20 человек.

В возрасте от 65 до 81 – 4 человека.

Также заболевание диагностировано у четырех детей, самому младшему из которой восемь лет.

Возраст еще одного больного не указан.

Большинство рязанцев переносят болезнь в легкой форме. В тяжелом состоянии находится лишь один 66-летний мужчина. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще трое пациентов в состоянии средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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