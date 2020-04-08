2020-04-08T13:21:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Заокском и Коростове: на дороге к селам разворачивают блокпост

Жесткие ограничительные меры продлятся до 22 апреля
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Вечером 7 апреля губернатор Николай Любимов подписал распоряжение о введении в рязанских селах Заокское и Коростово особого режима в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

В названные населенные пункты запретят въезд общественному транспорту. На асфальтовой дороге развернут блокпост. На берегу Оки, а также на грунтовых дорогах расположат патрули. Передвижение по селам будет строго ограничено. В магазин жителям разрешат выходить раз в три дня.

Предполагается, что ограничительные меры продлятся до 22 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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