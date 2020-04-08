Карантин в Заокском и Коростове: на дороге к селам разворачивают блокпост
Вечером 7 апреля губернатор Николай Любимов подписал распоряжение о введении в рязанских селах Заокское и Коростово особого режима в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.
В названные населенные пункты запретят въезд общественному транспорту. На асфальтовой дороге развернут блокпост. На берегу Оки, а также на грунтовых дорогах расположат патрули. Передвижение по селам будет строго ограничено. В магазин жителям разрешат выходить раз в три дня.
Предполагается, что ограничительные меры продлятся до 22 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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