Карантин в Заокском и Коростове: выход в магазин только раз в три дня
Вечером, 7 апреля, губернатор Николай Любимов подписал постановление о введении карантина в рязанских селах Заокское и Коростово из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Согласно документу жители не должны покидать своих домов за исключением редких случаев – обращение за неотложной медпомощью, прямой угрозы жизни и здоровью. Также им разрешено раз в три дня (!) ходить в ближайший магазин.
Устанавливается особый порядок передвижения по селам, который будет обеспечиваться сотрудниками полиции.
Министерство здравоохранения Рязанской области приступает к ликвидации очага инфекции и мониторингу состояния здоровья селян.
Меры вводятся с 9.00 8 апреля до 22 апреля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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