Карантин в Заокском и Коростове: выход в магазин только раз в три дня

7 Апр 2020 2020-04-07T21:31:18+03:00

Жители приокских сел первыми в регионе испытают на себе жесткие ограничения

Изменить размер текста: A A

Вечером, 7 апреля, губернатор Николай Любимов подписал постановление о введении карантина в рязанских селах Заокское и Коростово из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Согласно документу жители не должны покидать своих домов за исключением редких случаев – обращение за неотложной медпомощью, прямой угрозы жизни и здоровью. Также им разрешено раз в три дня (!) ходить в ближайший магазин.

Устанавливается особый порядок передвижения по селам, который будет обеспечиваться сотрудниками полиции.

Министерство здравоохранения Рязанской области приступает к ликвидации очага инфекции и мониторингу состояния здоровья селян.

Меры вводятся с 9.00 8 апреля до 22 апреля 2020 года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: два села закрыли на карантин

Речь идет о населенных пунктах Заокское и Коростово (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU