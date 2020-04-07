2020-04-07T21:31:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Заокском и Коростове: выход в магазин только раз в три дня

Жители приокских сел первыми в регионе испытают на себе жесткие ограничения
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером, 7 апреля, губернатор Николай Любимов подписал постановление о введении карантина в рязанских селах Заокское и Коростово из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Согласно документу жители не должны покидать своих домов за исключением редких случаев – обращение за неотложной медпомощью, прямой угрозы жизни и здоровью. Также им разрешено раз в три дня (!) ходить в ближайший магазин.

Устанавливается особый порядок передвижения по селам, который будет обеспечиваться сотрудниками полиции.

Министерство здравоохранения Рязанской области приступает к ликвидации очага инфекции и мониторингу состояния здоровья селян.

Меры вводятся с 9.00 8 апреля до 22 апреля 2020 года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: два села закрыли на карантин

Речь идет о населенных пунктах Заокское и Коростово (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в Заокском и Коростове: выход в магазин только раз в три дня
Коронавирус в Рязани: два села закрыли на карантин
Коронавирус в Рязани: людям с ВИЧ и туберкулезом предписано оставаться дома
В Рязанской области провели очередной этап объединения больниц
Появилось видео с похорон жертв массового убийства в Елатьме
Аркадий Фомин передал многодетным семьям Шиловского района компьютеры
В Рязанской области горит свалка рядом с лесным массивом
Начался ремонт «знаковой» рязанской дороги
Общественный транспорт в Рязани будет ходить чаще
Коронавирус в Рязани: вечером 7 апреля начнется дезинфекция улиц
Коронавирус в Рязани: стало известно, что анализы 20 рязанцев отправлены в Москву на подтверждение
Приговор в отношении рязанского командира вступил законную силу
Рязанский митрополит Марк о коронавирусе: Господь нас без нас не спасает
В Рязанской области прощаются с жертвами массового убийства в Елатьме
В Рязани 20-летний парень на «Жигулях» врезался в дерево
Режим самоизоляции в Рязани 2020: пожилые рязанцы получат 20 тысяч продуктовых наборов
В Рязанской области в 2020 году отремонтируют 30 км трассы «Каспий»
Коронавирус в Рязани, ситуация на 8.30 7 апреля: под наблюдением 1006 человек