2020-04-07T20:07:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: два села хотят закрыть на карантин

Речь идет о населенных пунктах Заокское и Коростово
Роман ДОРОФЕЕВ
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Вечером 7 апреля стало известно, что власти региона хотят закрыть на карантин два села в пригороде РязаниЗаокское и Коростово.

По официальным данным только в селе Заокское зафиксировано 17,1 процента от общего числа зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом. Сложная ситуация и в соседнем селе Коростово.

Отмечается, что зараженные – это преимущественно лица, выезжавшие за пределы региона. Также Роспотребнадзор констатирует, что в селах большое количество жителей так или иначе контактировали с зараженными.

- Безопасность и здоровье жителей региона – наша основная задача. Мы обязаны защитить наших людей от возможного заражения. При этом необходимо обеспечить нормальные бытовые условия для жителей этих сел, – подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Соответствующие документы уже находятся в стадии разработки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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