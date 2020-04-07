Коронавирус в Рязани: два села хотят закрыть на карантин
Вечером 7 апреля стало известно, что власти региона хотят закрыть на карантин два села в пригороде Рязани – Заокское и Коростово.
По официальным данным только в селе Заокское зафиксировано 17,1 процента от общего числа зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом. Сложная ситуация и в соседнем селе Коростово.
Отмечается, что зараженные – это преимущественно лица, выезжавшие за пределы региона. Также Роспотребнадзор констатирует, что в селах большое количество жителей так или иначе контактировали с зараженными.
- Безопасность и здоровье жителей региона – наша основная задача. Мы обязаны защитить наших людей от возможного заражения. При этом необходимо обеспечить нормальные бытовые условия для жителей этих сел, – подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Соответствующие документы уже находятся в стадии разработки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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