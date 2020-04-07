2020-04-07T01:02:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани, последние новости на 7 апреля: , последние новости на 6 апреля: 17 заболевших, 18 - на подтверждении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани на 7 апреля 2020 года. Информация обновляется
Поделиться:
Коронавирус в Рязани, последние новости на 7 апреля: , последние новости на 6 апреля: 17 заболевших, 18 - на подтвержденииКоронавирус в Рязани, последние новости на 7 апреля: , последние новости на 6 апреля: 17 заболевших, 18 - на подтверждении
Изменить размер текста:

Вместе с вами следим за последними новостями о коронавирусе в Рязани на 7 апреля 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением инфекции дает следующую статистику по заболевшим:

- по состоянию на 16.00 7 апреля подтверждено 17 случаев COVID-19. В это число входят три выздоровевших человека. Еще 18 тестов, которые оказались положительными, находятся на подтверждении в Москве.

Помимо людей, вернувшихся из Франции, Турции и Швейцарии, стало известно о сотруднике исправительной колонии №5, который заразился в Таиланде. Это первый случай COVID-19 в российских исправительных учреждениях. В УФСИН прокомментировали ситуацию и назначили служебную проверку. Мужчина находится не в больнице, а на самоизоляции – вместе с семьей. Зафиксированы случаи заражения внутри страны и региона.

Вечером 6 апреля губернатор Николай Любимов в эфире федерального телеканала признался, что в регионе не решена проблема с медицинскими масками – в аптеках их нет, но рассказал о предприятиях, которые начали производить средства индивидуальной защиты. Также он назвал меры поддержки предпринимателей, которые страдают из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Любимов: С масками в Рязани проблема не решена, в аптеках их нет
Губернатор Любимов назвал меры поддержки бизнеса из-за коронавируса
У сотрудника рязанской колонии коронавирус: назначена служебная проверка
Двухлетний ребенок погиб, подавившись курагой - отец спасти малыша не смог
Режим самоизоляции в Рязани 2020: в супермаркете пенсионерам ограничили время для посещений
Коронавирус в Рязани: у сотрудника ИК-5 подтвердился COVID-19
Сбербанк дает разъяснения о предоставлении кредитных каникул
Рязанский МФЦ возобновил прием документов на некоторые услуги
Чиновники на свои деньги купили планшеты для школы-интерната в Рязани
«Кто больше зарабатывает?» Под Рязанью отчим зарезал пасынка в ссоре из-за денег
Коронавирус в Рязани: опергруппа подтвердила, что на базе БСМП могут открыть спецгоспиталь
Коронавирус в Рязани. Последние новости на 6 апреля 13:00: 17 заболевших, еще 18 – на подтверждении
Аркадий Фомин поддержал инициативу жителя Шиловского района
ГИБДД разъяснила рязанцам ограничения поездок на автомобиле
Коронавирус в Рязани: новую БСМП освобождают под больных COVID-19
Пострадавшего в ДТП на Московском шоссе мотоциклиста накажут
По инициативе сторонников «Единой России» в Рязанской области проходит акция «Зарядка со звездой»
Стало известно, когда похоронят пятерых погибших в Елатьме
Рязанцам с ревматическими болезнями дали совет из-за пандемии COVID-19