Коронавирус в Рязани, последние новости на 7 апреля: , последние новости на 6 апреля: 17 заболевших, 18 - на подтверждении

Вместе с вами следим за последними новостями о коронавирусе в Рязани на 7 апреля 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением инфекции дает следующую статистику по заболевшим:

- по состоянию на 16.00 7 апреля подтверждено 17 случаев COVID-19. В это число входят три выздоровевших человека. Еще 18 тестов, которые оказались положительными, находятся на подтверждении в Москве.

Помимо людей, вернувшихся из Франции, Турции и Швейцарии, стало известно о сотруднике исправительной колонии №5, который заразился в Таиланде. Это первый случай COVID-19 в российских исправительных учреждениях. В УФСИН прокомментировали ситуацию и назначили служебную проверку. Мужчина находится не в больнице, а на самоизоляции – вместе с семьей. Зафиксированы случаи заражения внутри страны и региона.

Вечером 6 апреля губернатор Николай Любимов в эфире федерального телеканала признался, что в регионе не решена проблема с медицинскими масками – в аптеках их нет, но рассказал о предприятиях, которые начали производить средства индивидуальной защиты. Также он назвал меры поддержки предпринимателей, которые страдают из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.