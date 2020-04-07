Коронавирус в Рязани: вечером 7 апреля начнется дезинфекция улиц

7 Апр 2020 2020-04-07T15:25:21+03:00

Это связано с мерами по недопущению распространения COVID-19 в областном центре

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7 апреля в 19.20 в Рязани начнется очередная дезинфекция улиц. Цель ясна: снижение угрозы распространения коронавирусной инфекции. Улицы и тротуары, разворотные круги общественного транспорта будут обработаны спецредством, рекомендованным Роспотребнадзором. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Руководители исполнительного органа областного центра просят руководителей магазинов и предприятий по возможности завершить рабочий день к 18.00, чтобы сотрудники могли попасть домой до начала обработки улиц. Подчеркнем, что работа общественного транспорта будет ограничена с 19.15.

В ночное время при наступлении заморозков обработка может быть прекращена и продолжена позже. Отметим, что особую осторожность следуют проявить людям, страдающим аллергическими или астматическими заболеваниями. Всем жителям областного центра необходимо закрыть окна и двери в жилые помещения.

Список маршрутов можно скачать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU