2020-04-07T00:46:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Любимов: С масками в Рязани проблема не решена, в аптеках их нет

Глав региона рассказал, как предприятия переориентируются для борьбы с коронавирусом. Но масок нет, защитных костюмов и халатов в Рязани не выпускают
Александр РАДЫГИН
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Губернатор Любимов о коронавирусе в Рязани: С масками в Рязани проблема не решена, в аптеках их нет.Губернатор Любимов о коронавирусе в Рязани: С масками в Рязани проблема не решена, в аптеках их нет.
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, как сейчас в регионе обстоят дела с масками. Глава региона честно признался в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», что проблема пока не решена.

— С масками проблемы решили у себя? — поинтересовался телеведущий.

— Пока еще не до конца. В аптеках масок нет, но у всех медиков, у тех, кто контактирует с больными, с группой риска - у них маски есть.

— Что мешает наладить производство? Главное, у народа в голове складывается ложное понимание, что такое «маска». Те маски, которые они могут купить в аптеке, они ведь нужны для того, чтобы человек лицо руками часто не трогал. Для медиков, специалистов по коронавирусу нужны совершенно другого уровня системы защиты - респираторы.

— Абсолютно верно. Я думаю, что маски - это дополнительная защита. На самом деле, конечно, маски должны быть совершенно другого качества, и медиков мы снабжаем масками, которые сертифицированы. Уже налажено производство на наших небольших предприятиях, но они обеспечивают нас самих. Это марлевые многоразовые маски. Думаю, это тоже поможет нам. У нас много предпринимателей и предприятий доказали сейчас, что они готовы переориентировать производство на маски, средства дезинфекции. К сожалению, у нас нет предприятий, которые шьют халаты, костюмы защитные, но тем не менее, все кто могут переориентируются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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