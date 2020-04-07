Губернатор Любимов назвал меры поддержки бизнеса из-за коронавируса
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в эфире телеканала «Россия 1» высказался о мерах поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» он констатировал, что дела с экономикой обстоят «очень непросто».
- У нас готов пакет предложений. На этой неделе обязательно примем. Поработаем со ставками: максимально снизим их по УСН (упрощенной системе налогооблажения – Ред.), по налогу на недвижимость… Все, что в наших силах, сделаем, - заверил Любимов.
Глава региона признался, что такие меры повлияют на наполняемость бюджета, но «это оправдано».
- Мы намерено не стали вводить завершенный список предприятий, которые могут или не могут работать. Только расширили список федеральный в том плане, что у нас работает стройка и частные медицинские учреждения, - сказал губернатор.
По мнению Любимова, останавливать строительство жилья в сезон было бы «крайне тяжело для экономики».
- Каждый должен смотреть сам за собой. У нас очень много обращений: предприятия присылают письма, говорят «разрешите нам работать». Мы никому не запрещаем работать, кроме тех, кому это запрещено по указу президента. Наоборот, предприятия должны работать, - заявил губернатор во время прямого включения.
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ИСТОЧНИК KP.RU