2020-04-06T19:49:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Рязани 2020: в супермаркете пенсионерам ограничили время для посещений

Всеобщий режим самоизоляции в Рязани 2020: пожилым людям рекомендуют приходить за покупками два раза в неделю до 10 часов утра
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Режим самоизоляции в Рязани 2020: в супермаркете пенсионерам ограничили время для посещений.Режим самоизоляции в Рязани 2020: в супермаркете пенсионерам ограничили время для посещений.
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В одном из супермаркетов Рязани ограничили время для посещения торгового заведения пожилыми людьми. Речь идет супермаркете Spar, расположенном в ТРЦ «Виктория Плаза». На каждой кассе в магазине разместили объявления следующего содержания:

«Уважаемый гости! Мы вводим специальные часы для посещения наших магазинов пожилыми людьми - каждый понедельник и четверг до 10:00.

Убедительно просим другие категории граждан в эти дни и в это время по возможности минимизировать посещение магазинов, отдавая приоритет старшему поколению. Чтобы пожилые люди могли спокойно и без дополнительного риска для своего здоровья приобрести товары первой необходимости».

Напомним, в Рязанской области увеличили возраст обязательной самоизоляции. Согласно изменениям от 27 марта, домашний карантин должны соблюдать граждане старше 65 лет. Прежний порог - 60 лет (читать подробнее).

КУДА ЗВОНИТЬ?

В Рязанской области работает единый кол-центр для пожилых и маломобильных граждан. Звонки принимаются ежедневно и круглосуточно, заверили в областном минсоцзащиты.

Телефон «горячей линии»: 8 (4912) 39-20-71.

По этому номеру граждане могут получить ответы на интересующие вопросы, оформить заявку на покупку и доставку продуктов питания и медикаментов, получить психологическую поддержку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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