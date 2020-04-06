2020-04-07T00:01:21+03:00
Коронавирус Covid-19

«Если у меня COVID-19, то родителей и сына уже заразила». У дизайнера рязанской «КП» взяли анализы на коронавирус

Вернувшись из Москвы, дизайнер Марина Северина заболела. Температура не снижается уже две недели, а теперь и кашель появился
Александр РАДЫГИН
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После возвращения из Москвы Марина Северина не может выздороветь уже две недели. Врачи были вынуждены взять анализы на коронавирус.После возвращения из Москвы Марина Северина не может выздороветь уже две недели. Врачи были вынуждены взять анализы на коронавирус.
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У дизайнера-верстальщика рязанской «Комсомолки» взяли анализы на коронавирус. Марина Северина вернулась в Рязань из Москвы две недели назад, где провела месяц отпуска.

— Если я и могла заразиться, то только теоретически, в метро, например, — рассказывает Марина. — В Рязани поднялась температура, было очень плохо. Мне прописывали антибиотики, попила три дня – не помогли. Прописали уколы. 3 апреля пришла на очередной прием к участковому терапевту в поликлинику ОКБ, у меня прям у него в кабинете начался резкий кашель. Лекарства не помогали, и вот сегодня прошла очередное обследование.

По словам Марины, 6 апреля она пришла, чтобы сдать кровь. Температура при этом 38 градусов, которая не опускается уже две недели, плюс кашель.

В кабинете участкового врача. Один тест на COVID-19, другой - на грипп.

В кабинете участкового врача. Один тест на COVID-19, другой - на грипп.

— Состояние ужасное. Меня родители отвозили в поликлинику. Сначала повели на рентген, а потом на мазок. Рентген вроде бы ничего не показал, но тут же сами сотрудники сказали, что вирусная пневмония на рентгене не определяется, — продолжает дизайнер. — Когда будут готовы результаты анализов на коронавирус, не знаю. Но 10 апреля я должна прийти туда на очередной осмотр. Врач сказал, если будет хуже, вызывать «скорую» или его. Как это проходило? Принесли две пробирки: одна на грипп, другая – на COVID-19. Сам врач предполагает, что это не коронавирус, но просто перестраховывается. Врач - умница, делает все, переживает, помогает, объясняет – ничего плохого не скажу про него. Ложиться в Семашко пока не везут, да и какой смысл, я все равно дома постоянно, я даже по квартире не хожу. Если я заразная, то я родителей и сына уже, наверное, заразила. Ну, ждем результатов анализов.

Редакция рязанской «Комсомольской правды» желает Марине скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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