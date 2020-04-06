«Если у меня COVID-19, то родителей и сына уже заразила». У дизайнера рязанской «КП» взяли анализы на коронавирус

У дизайнера-верстальщика рязанской «Комсомолки» взяли анализы на коронавирус. Марина Северина вернулась в Рязань из Москвы две недели назад, где провела месяц отпуска.

— Если я и могла заразиться, то только теоретически, в метро, например, — рассказывает Марина. — В Рязани поднялась температура, было очень плохо. Мне прописывали антибиотики, попила три дня – не помогли. Прописали уколы. 3 апреля пришла на очередной прием к участковому терапевту в поликлинику ОКБ, у меня прям у него в кабинете начался резкий кашель. Лекарства не помогали, и вот сегодня прошла очередное обследование.

По словам Марины, 6 апреля она пришла, чтобы сдать кровь. Температура при этом 38 градусов, которая не опускается уже две недели, плюс кашель.

В кабинете участкового врача. Один тест на COVID-19, другой - на грипп.

— Состояние ужасное. Меня родители отвозили в поликлинику. Сначала повели на рентген, а потом на мазок. Рентген вроде бы ничего не показал, но тут же сами сотрудники сказали, что вирусная пневмония на рентгене не определяется, — продолжает дизайнер. — Когда будут готовы результаты анализов на коронавирус, не знаю. Но 10 апреля я должна прийти туда на очередной осмотр. Врач сказал, если будет хуже, вызывать «скорую» или его. Как это проходило? Принесли две пробирки: одна на грипп, другая – на COVID-19. Сам врач предполагает, что это не коронавирус, но просто перестраховывается. Врач - умница, делает все, переживает, помогает, объясняет – ничего плохого не скажу про него. Ложиться в Семашко пока не везут, да и какой смысл, я все равно дома постоянно, я даже по квартире не хожу. Если я заразная, то я родителей и сына уже, наверное, заразила. Ну, ждем результатов анализов.

Редакция рязанской «Комсомольской правды» желает Марине скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

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