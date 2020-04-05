2020-04-05T16:56:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Николай Любимов о коронавирусе: некоторые организации будут работать

Глава региона 5 апреля определил перечень, на кого не распространяются нормы права о нерабочих днях в связи с распространением COVID-19
Иван АНТОНОВ
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Уборщицы и не прекращали работать.Уборщицы и не прекращали работать.Фото: Павел АВЕРИН
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Вышло новое распоряжение главы региона Николая Любимова № 130-р. В нем он определил перечень организаций, на которые не распространяются нормы права о нерабочих днях в связи с распространением коронаврусной инфекции. К ним, в частности, относятся те, кто осуществляет:

- деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства;

– строительство;

– транспортировку и хранение;

– производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров первой необходимости;

– ремонт и мойку автотранспортных средств, ремонт сельскохозяйственных машин;

– ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования;

– обслуживание зданий, территорий.

Полный перечень можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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