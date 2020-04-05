Губернатор Николай Любимов о коронавирусе: некоторые организации будут работать
Вышло новое распоряжение главы региона Николая Любимова № 130-р. В нем он определил перечень организаций, на которые не распространяются нормы права о нерабочих днях в связи с распространением коронаврусной инфекции. К ним, в частности, относятся те, кто осуществляет:
- деятельность в сферах сельского, лесного хозяйства, охоты, рыбоводства;
– строительство;
– транспортировку и хранение;
– производство пищевых продуктов, производство напитков, производство товаров первой необходимости;
– ремонт и мойку автотранспортных средств, ремонт сельскохозяйственных машин;
– ремонт, монтаж, обслуживание медицинского оборудования;
– обслуживание зданий, территорий.
Полный перечень можно посмотреть здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU