Коронавирус в Рязани: продлены все запреты, в том числе на массовые мероприятия

4 Апр 2020 2020-04-04T16:59:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции продлили до 30 апреля. Соответствующее распоряжение губернатор Николай Любимов подписал в субботу, 4-го числа.

Согласно документу, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Дополнительных запретов не власти не вводят, а существующие сохраняют. Так, до конца месяца теперь действует табу на массовые мероприятия: спортивные, зрелищные, публичные и другие.

Должны остаться закрытыми торговые объекты и ТРЦ за исключением аптек, магазинов с продуктами, товарами первой необходимости, товарами для животных и некоторыми другими. То же касается предприятий общественного питания (кроме режима доставки), развлекательных заведений, учреждений культуры.

Продлена также блокировка транспортных карт «Школьная» и «Студенческая». Некоторые услуги власти распорядились оказывать исключительно по предварительной записи. С полной версией документа можно ознакомиться здесь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский минздрав настоятельно рекомендовал медикам не покидать регион

Соответствующий документ за подписью главы ведомства Андрея Прилуцкого распространили по медучреждениям (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU