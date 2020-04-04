Коронавирус в Рязани: продлены все запреты, в том числе на массовые мероприятия
В Рязанской области ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции продлили до 30 апреля. Соответствующее распоряжение губернатор Николай Любимов подписал в субботу, 4-го числа.
Согласно документу, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Дополнительных запретов не власти не вводят, а существующие сохраняют. Так, до конца месяца теперь действует табу на массовые мероприятия: спортивные, зрелищные, публичные и другие.
Должны остаться закрытыми торговые объекты и ТРЦ за исключением аптек, магазинов с продуктами, товарами первой необходимости, товарами для животных и некоторыми другими. То же касается предприятий общественного питания (кроме режима доставки), развлекательных заведений, учреждений культуры.
Продлена также блокировка транспортных карт «Школьная» и «Студенческая». Некоторые услуги власти распорядились оказывать исключительно по предварительной записи. С полной версией документа можно ознакомиться здесь.
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Соответствующий документ за подписью главы ведомства Андрея Прилуцкого распространили по медучреждениям (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU