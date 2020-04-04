Рязанский минздрав рекомендовал медикам не покидать регион

4 Апр 2020 2020-04-04T13:47:38+03:00

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3 апреля министерство здравоохранения Рязанской области разослало подведомственным медицинским организациям документ с «рекомендацией» для сотрудников. Письмо, подписанное главой ведомства Андреем Прилуцким, оказалось в распоряжении «Комсомолки».

«<…> Министерство здравоохранения Рязанской области настоятельно рекомендует медицинским работникам не покидать пределы региона до окончания режима повышенной готовности», - говорится в документе.

Медикам напомнили, что режим повышенной готовности введен распоряжением правительства Рязанской области от 17 марта. Этим же распоряжением, напомним, в регионе ввели режим самоизоляции, ограничив передвижения граждан.

Документ был подписан 3 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU