Рязанский минздрав рекомендовал медикам не покидать регион
3 апреля министерство здравоохранения Рязанской области разослало подведомственным медицинским организациям документ с «рекомендацией» для сотрудников. Письмо, подписанное главой ведомства Андреем Прилуцким, оказалось в распоряжении «Комсомолки».
«<…> Министерство здравоохранения Рязанской области настоятельно рекомендует медицинским работникам не покидать пределы региона до окончания режима повышенной готовности», - говорится в документе.
Медикам напомнили, что режим повышенной готовности введен распоряжением правительства Рязанской области от 17 марта. Этим же распоряжением, напомним, в регионе ввели режим самоизоляции, ограничив передвижения граждан.
Документ был подписан 3 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU