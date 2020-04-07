2020-04-07T15:57:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: стало известно, что анализы 20 рязанцев отправлены в Москву на подтверждение

Общее число подтвержденных случаев в регионе пока – 17
Роман ДОРОФЕЕВ
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Оперативная группа по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовала очередную сводку. По состоянию на 13.00 7 апреля в регионе по-прежнему зарегистрировано 17 случаев заражения COVID-19. Трое из них уже выздоровели и выписаны домой.

А вот количество людей, сдавших положительный тест на вирус в Рязани, увеличилось. Теперь таких 20 человек (6 апреля было - 18). Все анализы отправлены на подтверждение в Москву. Люди изолированы и находятся под врачебным контролем.

Из позитивных новостей можно отметить, что общее число наблюдаемых врачами граждан уменьшилось до 934 человек.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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