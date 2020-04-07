Коронавирус в Рязани, ситуация на 8.30 7 апреля: под наблюдением 1006 человек
В Рязанской области появились данные о ситуации с коронавирусной инфекцией на 8.30 7 апреля. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 осталось прежним – 17, включая троих выздоровевших. Анализы еще 18 человек, тесты которых оказались положительными, находятся на подтверждении в Москве. Все 35 человек изолированы.
Также под медицинским наблюдением находятся 1006 человек, это:
- люди, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу;
- те, кто контактировал с больными и пациентами с подозрением на COVID-2019.
Уже более чем у 1200 граждан домашний карантин миновал. Все они обследованы и здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU