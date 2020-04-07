Коронавирус в Рязани, ситуация на 8.30 7 апреля: под наблюдением 1006 человек

7 Апр 2020 2020-04-07T09:42:52+03:00

Заразившихся коронавирусом остается столько же, сколько было вечером понедельника: 17 плюс 18 на подтверждении

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В Рязанской области появились данные о ситуации с коронавирусной инфекцией на 8.30 7 апреля. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 осталось прежним – 17, включая троих выздоровевших. Анализы еще 18 человек, тесты которых оказались положительными, находятся на подтверждении в Москве. Все 35 человек изолированы.

Также под медицинским наблюдением находятся 1006 человек, это:

- люди, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу;

- те, кто контактировал с больными и пациентами с подозрением на COVID-2019.

Уже более чем у 1200 граждан домашний карантин миновал. Все они обследованы и здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU