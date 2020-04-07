Коронавирус в Рязани: людям с ВИЧ и туберкулезом предписано оставаться дома

7 Апр 2020 2020-04-07T17:35:32+03:00

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Во вторник, 7 апреля, глава региона Николай Любимов подписал внесение изменений в правовые акты, касающиеся самоизоляции граждан с некоторыми видами заболеваний.

Теперь перечень дополнен еще двумя заболевания: ВИЧ и туберкулез.

Сообщается, что лицам, страдающими этими заболеваниями (болезнь может быть усугублена коронавирусной инфекцией) предписано соблюдать режим самоизоляции.

Днем ранее митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем обращении к пастве сказал, что «Господь нас без нас не спасает» и призвал не искушать лишний раз Бога, соблюдать правила безопасности и гигиены.

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ИСТОЧНИК KP.RU