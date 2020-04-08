Ажиотаж из-за коронавируса: что дорожает в Рязанской области

8 Апр 2020 2020-04-08T09:52:56+03:00

ФАС рассказала об изменениях цен на социально значимые продукты в Рязанской области с 1 по 5 апреля 2020 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ФАС рассказала об изменениях цен на социально значимые продукты с 1 по 5 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Управление антимонопольной службы по Рязанской области проследило за изменением цен на социально значимые продукты. Данные приводятся на 5 апреля, а для сравнения взято 1 апреля, хотя ажиотажный спрос на некоторые позиции, очевидно, начался гораздо раньше. Так или иначе, сотрудники ведомства сами (без каких-либо запросов) ходят по торговым точкам и вносят полученные данные в таблицу.

«Управление отмечает рост минимальных цен на рыбу мороженную неразделанную, рис шлифованный, пшено и крупу гречневую», говорится в отчете по итогам мониторинга.

Теперь пройдемся по названным позициям (в скобках – прежнее значение):

- рыба мороженная неразделанная: минимальная цена – 168,63 руб. (139,9), максимальная цена – 249,88 руб. (199,9);

- рис шлифованный: min – 74,99 руб. (36,99), max – 112,49 руб. (112,49);

- пшено: min – 79,99 руб. (54,77), max – 97,32 руб. (97,32);

- крупа гречневая: min – 69,9 руб. (36,9), max – 109,9 руб. (109,9).

Антимонопольщики провели 11 внеплановых проверок и выявили картельные соглашения между производителями гречки, которые работают за пределами Рязанской области. Если этот факт подтвердиться, участников сговора накажут.

Обращения но фактах завышения цен принимают через сайт ФАС России.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Лимоны, чеснок и имбирь резко подорожали или вовсе исчезли из рязанских магазинов

На эти продукты возник ажиотажный спрос из-за новой волны слухов о коронавирусе (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU