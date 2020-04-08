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Ажиотаж из-за коронавируса: что дорожает в Рязанской области

ФАС рассказала об изменениях цен на социально значимые продукты с 1 по 5 апреля 2020 года
Антон КОНОВАЛОВ
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ФАС рассказала об изменениях цен на социально значимые продукты в Рязанской области с 1 по 5 апреля 2020 года.ФАС рассказала об изменениях цен на социально значимые продукты в Рязанской области с 1 по 5 апреля 2020 года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Управление антимонопольной службы по Рязанской области проследило за изменением цен на социально значимые продукты. Данные приводятся на 5 апреля, а для сравнения взято 1 апреля, хотя ажиотажный спрос на некоторые позиции, очевидно, начался гораздо раньше. Так или иначе, сотрудники ведомства сами (без каких-либо запросов) ходят по торговым точкам и вносят полученные данные в таблицу.

«Управление отмечает рост минимальных цен на рыбу мороженную неразделанную, рис шлифованный, пшено и крупу гречневую», говорится в отчете по итогам мониторинга.

Теперь пройдемся по названным позициям (в скобках – прежнее значение):

- рыба мороженная неразделанная: минимальная цена – 168,63 руб. (139,9), максимальная цена – 249,88 руб. (199,9);

- рис шлифованный: min – 74,99 руб. (36,99), max – 112,49 руб. (112,49);

- пшено: min – 79,99 руб. (54,77), max – 97,32 руб. (97,32);

- крупа гречневая: min – 69,9 руб. (36,9), max – 109,9 руб. (109,9).

Антимонопольщики провели 11 внеплановых проверок и выявили картельные соглашения между производителями гречки, которые работают за пределами Рязанской области. Если этот факт подтвердиться, участников сговора накажут.

Обращения но фактах завышения цен принимают через сайт ФАС России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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