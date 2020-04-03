Лимоны резко подорожали или вовсе исчезли из рязанских магазинов

3 Апр 2020 2020-04-03T13:05:18+03:00

На этот и ряд других продуктов возник ажиотажный спрос из-за новой волны слухов о коронавирусе

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В Рязанской области дефицитным товаром стали лимоны. Из многих магазинов они вовсе исчезли, в других резко подорожали. Так, жительница Касимова сфотографировала ценник 540 рублей за килограмм, а покупатель одного из крупных гипермаркетов в Рязани запечатлел стоимость 800 рублей за килограмм.

Помимо лимонов к товаром с ажиотажным спросом и взлетевшими до небес ценами антимонопольная служба (а именно туда стекаются жалобы) также причислила имбирь и чеснок.

«В ФАС посыпались вопросы, будем ли мы контролировать цены на продукты, не входящие в перечень социально значимых», - заметили в областном управлении и… сами на этот вопрос толком не ответили.

Высказались антимонопольщики только об имбире и чесноке. Мол, когда объемы поставок из Китая восстановятся, рынок стабилизируется.

Популярность всех перечисленных продуктов объясняется слухами, с медицинской точки зрения неподтвержденными, об их благотворном влиянии на устойчивость организма к коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU