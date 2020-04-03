Коронавирус в Рязани, последние новости на 3 апреля: 14 человек сдали положительный тест

Ситуация с коронавирусом в Рязани и области, к сожалению, за последние сутки усугубилась. Исходя из последних новостей, по состоянию на 3 апреля положительный тест на COVID-19 сдали 14 человек.

Первый среди заболевших – вернувшийся из Франции мужчина - выздоровел, еще трое находятся в ОКБ имени Семашко: его супруга, а также пациенты, прибывшие из Турции и другого региона России. Это официально подтвержденные случаи. Анализы еще 10 человек отправлены на подтверждение в Москву, но местная лаборатория уже показала наличие инфекции.

Состояние одного из этих 10 человек медики оценивают как тяжелое. Это обстоятельство объясняется хроническим заболеванием последнего.

- Для него, скорее всего, придется задействовать аппарат искусственной вентиляции легких, - сказал накануне днем, 2 апреля, губернатор Николай Любимов.

Глава региона также высказался о возможном «закрытии границ» Рязанской области (запрете въезда/выезда):

- Это не метод, потому что все регионы – субъекты единой федерации, и закрывать границы мы не можем, не будем, пока не введено чрезвычайное положение, - заявил Любимов.

Вместо этого в регионе действуют режимы повышенной готовности и всеобщей самоизоляции. Власти распорядились не покидать жилища за исключением ряда случаев (погулять в парк или отправиться на пикник – нельзя, на работу или в магазин – можно). Одной из главных новостей при этом остается введение спецпропусков для передвижения по городу, оформляются которые на сотрудников организаций через специальный раздел.

С 3 апреля возобновляется дезинфекция улиц Рязани. Она начнется в 19.20 и с этого времени работу общественного транспорта приостановят. Лишь в 21.00 МУП «УРТ» выпустит на каждый маршрут по две дежурных машины.

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