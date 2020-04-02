2020-04-02T21:52:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: Любимов высказался о закрытии границ региона

Также он объяснил тяжелое состояние одного из тех, кто сдал положительный анализ на COVID-19
Антон КОНОВАЛОВ
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Любимов высказался о закрытии границ региона и причинах тяжелого состояния одного из заболевших коронавирусной инфекцией. Фото: правительство Рязанской области.Любимов высказался о закрытии границ региона и причинах тяжелого состояния одного из заболевших коронавирусной инфекцией. Фото: правительство Рязанской области.
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался о закрытии границ региона и причинах тяжелого состояния одного из заболевших коронавирусной инфекцией. 2 апреля он вышел в эфир канала «Россия 24».

- Раздаются голоса о закрытии границ области, но это не метод, потому что все регионы – субъекты единой федерации, и закрывать границы мы не можем, не будем, пока не введено чрезвычайное положение, - заявил Любимов.

В тяжелом состоянии находится один из 10 человек, у которых выявили COVID-19 в местной лаборатории и чьи анализы отправлены в Москву для подтверждения диагноза. Любимов объяснил, что болезнь протекает не в легкой форме, как у остальных, из-за наличия у пациента тяжелого хронического заболевания.

- Для него, скорее всего, придется задействовать аппарат искусственной вентиляции легких, - произнес губернатор во время телетрансляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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