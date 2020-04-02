Коронавирус в Рязани: Любимов высказался о закрытии границ региона
Губернатор Рязанской области Николай Любимов высказался о закрытии границ региона и причинах тяжелого состояния одного из заболевших коронавирусной инфекцией. 2 апреля он вышел в эфир канала «Россия 24».
- Раздаются голоса о закрытии границ области, но это не метод, потому что все регионы – субъекты единой федерации, и закрывать границы мы не можем, не будем, пока не введено чрезвычайное положение, - заявил Любимов.
В тяжелом состоянии находится один из 10 человек, у которых выявили COVID-19 в местной лаборатории и чьи анализы отправлены в Москву для подтверждения диагноза. Любимов объяснил, что болезнь протекает не в легкой форме, как у остальных, из-за наличия у пациента тяжелого хронического заболевания.
- Для него, скорее всего, придется задействовать аппарат искусственной вентиляции легких, - произнес губернатор во время телетрансляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU