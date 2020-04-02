2020-04-02T17:45:05+03:00
Общество

Коронавирус в Рязани: количество людей под наблюдением уменьшилось почти на сотню

Опубликована оперативная сводка по борьбе с коронавирусной инфекцией
Роман ДОРОФЕЕВ
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Обновлена оперативная сводка оперативной рабочей группы правительства Рязанской области по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 16.00 2 апреля в Рязанской области осуществляется наблюдение за 1118 гражданами – все проходят лабораторные исследования на коронавирус. Завершено медицинское наблюдение 779 человек.

По сравнению с 8.00 2 апреля количество наблюдаемых рязанцев уменьшилось на 92 человека. На начало дня под наблюдением находилось 1210 граждан.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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