Коронавирус в Рязани: количество людей под наблюдением уменьшилось почти на сотню
Обновлена оперативная сводка оперативной рабочей группы правительства Рязанской области по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 16.00 2 апреля в Рязанской области осуществляется наблюдение за 1118 гражданами – все проходят лабораторные исследования на коронавирус. Завершено медицинское наблюдение 779 человек.
По сравнению с 8.00 2 апреля количество наблюдаемых рязанцев уменьшилось на 92 человека. На начало дня под наблюдением находилось 1210 граждан.
Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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