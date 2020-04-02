В сети активно обсуждают уход главы Рязани в отпуск
Глава Рязани Юлия Рокотянская ушла в отпуск по семейным обстоятельствам. Официально к своим обязанностям председатель законодательного органа власти вернется 10 апреля, однако, как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе гордумы, она «продолжает работать из дома, на удаленном доступе».
- В случае необходимости глава Рязани в любой момент готова выйти на работу, - заверили в гордуме.
В публичном поле уход Рокотянской в отпуск стал активно обсуждается в свете пандемии коронавируса. Исполнять ее обязанности пока будет член оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Лариса Максимова.
ИСТОЧНИК KP.RU