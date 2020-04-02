В сети активно обсуждают уход главы Рязани в отпуск

2 Апр 2020 2020-04-02T12:42:56+03:00

Юлия Рокотянская, как сообщили в гордуме, продолжает работать на удаленном доступе

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Глава Рязани Юлия Рокотянская ушла в отпуск по семейным обстоятельствам. Официально к своим обязанностям председатель законодательного органа власти вернется 10 апреля, однако, как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе гордумы, она «продолжает работать из дома, на удаленном доступе».

- В случае необходимости глава Рязани в любой момент готова выйти на работу, - заверили в гордуме.

В публичном поле уход Рокотянской в отпуск стал активно обсуждается в свете пандемии коронавируса. Исполнять ее обязанности пока будет член оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Лариса Максимова.

ИСТОЧНИК KP.RU