Коронавирус в Рязани: один из новых заболевших прибыл из Швейцарии

3 Апр 2020 2020-04-03T14:19:07+03:00

Опубликованы сводные данные о ситуации с COVID-19 в Рязанской области на 13.00 3 апреля

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Опергруппа по борьбе с COVID-19 в Рязанской области опубликовала сводку на 13.00 3 апреля. Как уже сообщалось, официально подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции, и всего их теперь шесть. Дополнительно стало известно, что один из новых заболевших прибыл из Швейцарии.

Отметим, что в общее число входят и двое супругов, которые посещали Францию. Они благополучно справились с недугом и выписались из больницы имени Семашко.

Анализы других 12 человек направлены в Москву и все еще ждут подтверждения. Местная лаборатория уже выявила в них коронавирус.

Кроме того, по состоянию на 13.00 под медицинским наблюдением продолжают находиться 1167 человек, которые вернулись в Рязанскую область из стран с неблагополучной ситуацией по заболеваемости COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU