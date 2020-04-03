2020-04-03T10:11:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанскую область приехали 25 тысяч человек из других регионов и стран

Данные поступают из оперативных штабов в муниципальных образованиях. Город Рязань в статистику не входит
Антон КОНОВАЛОВ
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24,6 тысячи человек за последнее время прибыли в Рязанскую область из других регионов и стран. Статистику, в которую город Рязань не входит, приводит региональная опергруппа по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, опираясь на данные оперативных штабов на местах.

- Это люди, которые постоянно не проживают в данном городе, поселке и приехали туда в качестве туристов, на выходные к родственникам, на время дачного сезона или с другими целями, - пояснили в оперативной группе.

В самоизоляции и обсервациях при этом находятся всего 366 человек. Еще 245 человек карантинные процедуры прошли, и болезни у них не выявлено.

Отметим, что в муниципальных образованиях Рязанской области работают «горячие линии». С их списком можете ознакомиться ниже либо на сайте правительства региона.

Горячие линии муниципальных образований Рязанской области по коронавирусной инфекции COVID-19.

Горячие линии муниципальных образований Рязанской области по коронавирусной инфекции COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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