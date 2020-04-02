С 3 апреля в Рязани возобновят дезинфекцию улиц

2 Апр 2020 2020-04-02T15:27:25+03:00

Работу общественного транспорта ограничат. Лишь в 21.00 на маршруты УРТ выйдут дежурные машины

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С 3 апреля в Рязани возобновится ежедневная дезинфекция улиц и тротуаров. Как сообщает пресс-служба городской администрации, начинаться она будет в 19.20. Список улиц, которые обработают специальным составом, опубликуют позднее.

- Призываем жителей <…> не выходить из дома в период дезинфекции улиц. При этом важно как можно плотнее закрыть окна и двери в жилые помещения, - обратились к горожанам власти.

Напомним, что для обработки используется однопроцентный раствор гипохлорита натрия, который безопасен для человек. Тем не менее, аллергикам и астматиком советуют быть особо осторожными.

Руководителей магазинов и предприятий, которые работают в условиях всеобщей самоизоляции, попросили закончить рабочий день к 18.00. С 19.15 работу общественного транспорта ограничат. Лишь в 21.00 МУП «УРТ» выпустит на каждый маршрут по два дежурных автобуса/троллейбуса.

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Они оформляются только на сотрудников организаций, органов власти и силовых ведомств (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU