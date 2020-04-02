С 3 апреля в Рязани возобновят дезинфекцию улиц
С 3 апреля в Рязани возобновится ежедневная дезинфекция улиц и тротуаров. Как сообщает пресс-служба городской администрации, начинаться она будет в 19.20. Список улиц, которые обработают специальным составом, опубликуют позднее.
- Призываем жителей <…> не выходить из дома в период дезинфекции улиц. При этом важно как можно плотнее закрыть окна и двери в жилые помещения, - обратились к горожанам власти.
Напомним, что для обработки используется однопроцентный раствор гипохлорита натрия, который безопасен для человек. Тем не менее, аллергикам и астматиком советуют быть особо осторожными.
Руководителей магазинов и предприятий, которые работают в условиях всеобщей самоизоляции, попросили закончить рабочий день к 18.00. С 19.15 работу общественного транспорта ограничат. Лишь в 21.00 МУП «УРТ» выпустит на каждый маршрут по два дежурных автобуса/троллейбуса.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани начали выдавать спецпропуска для передвижения по городу
Они оформляются только на сотрудников организаций, органов власти и силовых ведомств (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU